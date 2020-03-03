شكرا لقرائتكم كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لرحلة تونس استعدادا لمواجهة الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك قائمة الفريق المسافرة بعد قليل الي تونس لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات العودة لدور الـ 8 بدوري ابطال أفريقيا.

وضمت قائمة الزمالك كل من : محمد أبو جبل ، محمود جنش ، محمد صبحي ، محمد عواد ، حازم إمام ، محمد عبد السلام ، محمود علاء ، محمود الونش ، محمد عبد الشافي ، أحمد عيد ، طارق حامد ، محمد حسن ، فرجاني ساسي ، أحمد سيد زيزو ، مصطفي فتحي ، أوباما ، محمد أوناجم ، أشرف بن شرقي ، شيكابالا ، محمد عنتر ، مصطفي محمد ، كاسونجو ، إسلام جابر .

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وتطير بعثة الزمالك، مساء اليوم، الثلاثاء، إلى تونس، استعداداً لمواجهة الترجى التونسى، في إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس، فى إياب منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وسيخوض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم، على ملعب النادى، على أن تتوجه بعثة الزمالك مساءً إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى رادس على متن طائرة خاصة التي وفرها مرتضى منصور رئيس النادى لتجنب إرهاق اللاعبين بعدما توالت رحلات الفريق الخارجية خلال الشهر الماضى.

وحجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.