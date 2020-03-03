شكرا لقرائتكم مدير صن داونز يزور بعثة الأهلي فى جنوب افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زار مدير نادي صن داونز الجنوب إفريقي، ترون ملوتو، مقر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مدينة بريتوريا، للتنسيق مع الجهاز الإداري بالنادي، قبل مواجهة الفريقين التي تقام الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

والتقى مسئول نادي صن داونز مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي و سمير عدلي المدير الإداري ومحمد اسامة اداري الفريق الحديث عن الجوانب الإدارية المتعلقة بموعد ومقر الاجتماع الفني والمران الاخير للاهلي وكافة الامور المتعلقة بالنواحي التنظيمية لمواجهة السبت والتي تخص فريق الاهلي، والاطمئنان على عدم وجود أي عقبات أمام البعثة وتعهد مسئول نادي صن داونز بتذليل كافة العقبات امام بعثة الأهلي خاصة وأن مسئولو القلعة الحمراء حرصوا علي توفير كافة سبل الراحة أمام بطل جنوب أفريقيا في مباراة الذهاب بالقاهرة السبت الماضي والتي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفه.

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وحرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي على عقد أكثر من جلسة مع الجهاز المعاون للإطمئنان على كافة الترتيبات منذ وصول البعثة إلى موعد مباراة السبت.

حالة من القلق الشديد تسيطر على جماهير النادى الأهلى ومسئوليه، تجاه الحكم الجامبى بكارى جاساما، الذى يقود مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى، المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل، على ملعب لوكاس موريبى فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وذلك لما يحمله الحكم الشهير من فأل غير سعيد للأهلى وجماهيره؛ نظرا لارتكابه العديد من الأخطاء التحكيمية التى أثرت على نتائج بعض المباريات التى قادها للأهلى فى مسابقات دورى الأبطال الأفريقى خلال السنوات الماضية.

ويمتلك بكارى جاساما تاريخا غير موفق إلى حد كبير فى إدارته لمباريات الأهلى الأفريقية، ويعتبر توليه قيادة مباريات الأهلى الأفريقية بمثابة ناقوس خطر يهدد دائما نتائج تلك المباريات؛ بسبب قراراته العكسية تجاه لاعبى الأهلى بأخطائه التى تسببت من قبل فى حرمان الأهلى من تحقيق الفوز بل وخسارة اللقب الأفريقى، ووداع دورى الأبطال فى أكثر من مناسبة.