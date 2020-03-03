شكرا لقرائتكم تفشي كورونا يؤجل مباريات الدوري السويسري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت رابطة الدوري السويسري لكرة القدم تأجيل المنافسات حتى 23 مارس على الأقل بسبب تفشي فيروس كورونا بعد أن رفضت الأندية مقترح إقامة المباريات بدون جماهير.

ومنعت سويسرا، التي ظهرت فيها 20 حالة مؤكدة على الأقل، إقامة أي أحداث كبيرة يتواجد فيها أكثر من ألف شخص حتى 15 مارس خوفا من انتشار فيروس كورونا.

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وبعدها ألغت رابطة الدوري جميع المباريات في أول درجتين يومي السبت والأحد ومددت الآن الحظر حتى فترة المباريات الدولية في نهاية مارس.

وقالت الرابطة في بيان :تم مناقشة إقامة المباريات بدون جماهير لكن الأندية رفضت ذلك لأسباب مالية وأيضا لوجود مواعيد بديلة يمكن إقامة المباريات خلالها.

ويتألف الدوري السويسري من درجتين تضم الواحدة عشرة فرق وبلغ متوسط الحضور الجماهيري 11116 مشجعا في المباراة الواحدة في دوري الأضواء.