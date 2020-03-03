موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الكأس.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف تشيلسي، نظيره ليفربول، في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء، على "ستامفورد بريدج"، في المباراة التي تجمعهما ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

تأهل الريدز لدور الستة عشر بعد تغلبه على شورزسبري تاون بهدف نظيف في مباراة الإعادة، بعد انتهاء اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي 2/2، بينما صعد تشيلسي بعد الفوز علي هال سيتي خارج أرضه بهدفين مقابل هدف.

ويدخل ليفربول اللقاء متأثرا بهزيمته الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم على يد واتفورد بثلاثية نظيفة، ويرغب الريدز في التأهل لمصالحة الجماهير.

ومن المتوقع أن يلجأ المدرب يورجن كلوب إلى إجراء تغييرات في التشكيل الأساسي وإبقاء عدد من النجوم على دكة البدلاء مثل محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وفيرجيل فان دايك.

التشكيل المتوقع لليفربول:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: ويليامز، ماتيب، لوفرين، روبرتسون.

خط الوسط: ميلنر، فابينيو، جونز، تشامبرلين.

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خط الهجوم: مينامينو، أوريجي.

التشكيل المتوقع لتشيلسي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: أزبيليكويتا، توموري، زوما، جيمس.

خط الوسط: جورجينيو، باركلي، ألونسو.

خط الهجوم: ويليان، باتشواي، بيدرو.

القنوات الناقلة:

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2.