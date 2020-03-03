شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبي يكشف سبب استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن أسباب استقالة تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.

وقال «شلبي» عبر برنامجه «يا مساء الأنوار»: «كانت استقالة مفاجئة، خاصة أنه في السوبر المحلي كان قد رصد مكافآت كبيرة جدًا للاعبي الأهلي والجهاز حال حصد اللقب، لكن ماذا حدث بين ليلة وضحاها؟».

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وأضاف: «علمت من مصادري الشخصية داخل النادي الأهلي، أن السبب الرئيسي وراء الاستقالة هو عدم موافقة محمود الخطيب، رئيس الأهلي، على أن يتحمل تركي آل الشيخ تكاليف طائرة خاصة تنقل الفريق ذهابًا وعودة إلى جنوب أفريقيا لملاقاة صن داونز، وعدم موافقته أيضًا على تحمله تكاليف طائرة أخرى تحمل مجموعة من كبيرة من مشجعي الأهلي ذهابًا وعودة وتكاليف إقامتهم، وعدم الموافقة على صرف تركي آل الشيخ مكافأة للاعبين والجهاز الفني عقب تحقيق الفوز على صن داونز».

وتابع: «الرجل شعر أنه بعيدًا عن إطار الرئاسة الشرفية، كونه يعتبر أن هذا المنصب ليس مجرد تشريف بقدر ما هو عطاء، وعندما قرر أن يعطي اعتذر المسؤول عن عدم قبول ذلك».