شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: نتيجة لقاء الذهاب خارج حساباتنا في المواجهة المقبلة مع صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفوز في مباراة الذهاب أمام صن داونز بهدفين مقابل لا شيء، خارج حسابات الفريق في مباراة العودة المقررة السبت المقبل، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد «عبدالحفيظ»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، جاهزية الفريق لمواجهة العودة ضد صن داونز بجنوب أفريقيا.

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وقال مدير الكرة، إن مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، صفحة وانتهت في حسابات الجهاز الفني واللاعبين، ونخوض مباراة يوم السبت المقبل كما لو كانت مباراة جديدة أمام صن داونز، ونرغب خلالها في حسم الصعود والعودة إلى القاهرة بتذكرة التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وأوضح أن فريق صن داونز من أفضل فرق القارة السمراء بعد المردود الذي قدمه على الصعيد القاري، والذي انعكس على نتائجه مع الفرق الكبرى، وأصبح منافسا قويا، وليس فريقا سهلا على الإطلاق.

وأكد مدير الكرة أن مواجهة الأهلي وصن داونز يوم السبت المقبل ستكون صعبة على الفريقين، ونتيجة مباراة الذهاب خارج حسابات الأهلي الذي سيخوض المباراة المقبلة على أنها الأولى ويسعى من خلالها لتحقيق هدفه وبلوغ نصف نهائي البطولة.

وشدد عبدالحفيظ على أن الأهلي في حالة من التركيز الشديد، وجميع اللاعبين جاهزون لمواجهة بطل جنوب أفريقيا.