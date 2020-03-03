شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تعلن احتمالية تأجيل أوليمبياد طوكيو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف وزير الأوليمبياد الياباني، سيكو هاشيموتو، احتمالية تأجيل إقامة الأوليمبياد التي تستضيفها بلاده في يوليو المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الوزير أمام البرلمان الياباني، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الاتفاق بين اليابان واللجنة الأوليمبية الدولية يسمح لطوكيو بتأجيل إقامة الأوليمبياد، مفسرًا: «العقد ينص على أن تقام الألعاب الأوليمبية في 2020، وهذا يمكن تفسيره كموافقة على التأجيل».

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وحتى اللحظة لم يتخذ أي قرار بتأجيل موعد انطلاق الأوليمبياد المقرر 24 يوليو حتى 9 أغسطس المقبلين، فيما أكدت اللجنة الأوليمبية الدولية واليابان التزامهما بإقامة الألعاب في موعدها، فيما لا يملك حق إلغائها بشكل تام سوى اللجنة الأوليمبية الدولية.

ولفت «هاشيموتو» إلى «أننا نفعل كل ما في وسعنا لإقامة الأوليمبياد حسب الخطة المقررة».

وكانت فعاليات تحضيرية للألعاب الأوليمبية قد ألغيت عقب ظهور الفيروس في اليابان، فيما لمح ديك باوند، نائب رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، إلى إمكانية إلغاء المنافسات في حال استمرار تواجد الفيروس حتى شهر مايو.