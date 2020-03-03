شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن مشاركة الزمالك في النسخة المقبلة من البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، مشاركة الفريق في النسخة المقبلة من البطولة العربية، التي غاب عنها الفريق في نسختها الحالية.

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جاء ذلك خلال فيديو نشره على الموقع الرسمي للنادي، عقب جلسة عقدها مع اللاعبين، أعرب فيها عن أمله في اجتياز الفريق عقبة الترجي بإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتأهل لنصف النهائي.

وقال «منصور»: «لاعبو الزمالك رجالة وهايروحوا تونس رجالة ويرجعوا بالفوز.. كل اللي اتقال إنهم مش هايلعبوا علشان الفلوس ده كلام فارغ».

وأضاف: «رايحين نلعب في بلد شقيق اسمه تونس.. الترجي فريق محترم له قيمته وعنده مدرب محترم.. بخاطب فريق وجمهور الترجي. لاعبي الزمالك ضيوف عندكو.. وأزمة التحفظ على بعض الجماهير تم حلها بالحديث مع وزيري الداخلية والرياضة وتم إخلاء سبيلهم».