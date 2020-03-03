شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: لا مكان في المنتخب الأوليمبي لغير الملتزمين.. وهذا موقف إمام عاشور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، إنه لا مكان في الفريق لغير الملتزمين، مؤكدًا أن أساس النجاح الذي حققه المنتخب كان الحب والأخلاق والاحترام.

وأضاف «غريب»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «أون تايم»: «أي لاعب مش ملتزم أو تعرض لعقوبة أخلاقية وانضباطية، لن يكون له وجود في المنتخب.. لأن الأساس في الفريق هو الحب والاحترام والانضباط، لكن مادام هناك وقائع أخلاقية تخص لاعب، بالنسبة لنا كجهاز أيًا كان الاسم لن يكون متواجدًا معنا في المنتخب».

وفيما يخص إمام عاشور، فقال «غريب» إنه لديه درجات استئناف، ولديه الفرصة في الاعتراض على عقوبة الإيقاف لنهاية الموسم، وإذا قالت اللجنة إنه لم يرتكب شيئًا فلا توجد مشكلة في الانضمام للمنتخب، لكن إذا تأكد وجود مشكلة أخلاقية فلن ينضم للفريق.