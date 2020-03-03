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اتحاد اليد يؤجل قمة دورى المحترفين إلى 25 مارس

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جدة - عمرو شويل كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تأجيل لقاءات الجولة الأخيرة بدورى المحترفين لتقام يوم 25 مارس الجارى بدلا من يوم 19 و التي تشهد لقاء القمة بين الأهلى والزمالك.

 

ومن جانبه كشف عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات، أن تأجيل مباريات هذه الجولة إلى يوم 25 من أجل تجمع المنتخب و فقا لخطة الإعداد إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

 

و تشهد الجولة الأخيرة لقاءات قوية بخلاف مباراة الأهلى و الزمالك ، بين كلا من ، طلائع الجيش مع الأوليمبى و سبورتنج مع سموحة و هليوبوليس مع البنك الأهلى .

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أما الجولة السادسة فتقام يوم 12 مارس بين كلا من ، الأهلى مع طلائع الجيش و الزمالك مع سبورتنج و الأوليمبى مع هليوبوليس و سموحة مع البنك الأهلى .

 

أما الجولة الخامسة بدورى محترفى الرجال فتقام يوم الخميس 5 مارس المقبل بمواجهات بين كل من، سبورتنج مع الأهلى، وطلائع الجيش مع هليوبوليس، والبنك الأهلى مع الزمالك، وسموحة مع الأوليمبى .

 

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.

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