شكرا لقرائتكم لجنة الحكام باتحاد الكرة يطمئنون على محمود البنا بعد حادث السير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، مع الحكم الدولي محمود البنا، للإطمئنان عليه بعد تعرضه لحادث سير أسفر عن تحطم سيارته الخاصة، بينما أنقذته العناية الإلهية من الموت.

وقال محمود البنا لأعضاء لجنة الحكام أنه تعرض لخدش بسيط وكدمات نتيجة الحادث إلا أن حالته حاليا باتت مستقرة، إلا أن سيارته الخاصة تحطمت تماماً.

وأنقذت العناية الألهية الحكم الدولى محمود البنا من الموت بعد تعرضه لحادث سير بسيارته الخاصة أدي إلى تحطيم سيارته

تعرض الحكم الدولى محمود البنا، لحادث سير مروع بسيارته الخاصة مما أسفر عن تحطم السيارة، بينما أنقذت العناية الألهية الحكم الدولى من الموت.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورا للحادثة أظهرت تحطم السيارة الخاصة بالحكم الدولى محمود البنا.









وأعلن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، نجاح جميع الحكام المشاركين فى معسكر تقنية الفيديو خلال الأيام الماضية.

وقال الغندور، إن اتحاد الكرة أصبح لديه 17 حكم ساحة، 19 حكم فيديو، 16 حكم مساعد فيديو، بمجموع 52 حكما.. وكشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن مباريات الدورى ستشهد تواجد 6 حكام مع بداية تقنية الفار منهم 4 فى الملعب وحكمان فى غرفة الفيديو.

وكشف الغندور أن مسئولى الجبلاية يعملون جاهدين خلال الفترة الجارية من أجل تطبيق تقنية حكم الفيديو "var" بداية من الدور الثاني بمسابقة الدوري المصري الممتاز، وأن هناك شكوكا حول تطبيق تقنية حكم الفيديو بداية من الدور الثانى وأن تطبيقه من الدور الثانى قرار غير رسمى حتى الآن.

حضر مندوب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى القاهرة لحضور اختبار وتدريبات الحكام على تقنية الـvar ، فى حضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام. وتم البدء العملى فى استخدام التقنية فى حضور مندوب من الفيفا من اجل منح الحكام رخصة الفار المعتمدة من الفيفا.

وأسماء الحكام الناجحين فى تقنية حكم الفيديو كالتالى:

محمود أبو الرجال

عمرو عايد

محمود الجلاوى

أحمد جمال

أحمد حمدى

أحمد حامد فهيم

سعيد حمزة

إبراهيم محجوب

محمود ناجى

مصطفى عثمان

عمر رمضان

مصطفى شهدى

حسنى سلطان

محمد تابعى غازى

محمود وفا

محمد يوسف

وليد عبد الرازق

محمد عادل

محمود عاشور

محمود بسيونى

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أحمد الغندور

محمد الحنفى

أحمد العدوى

أحمد جمال

جهاد جريشة

احمد حمدى

سعيد حمزة

طارق مجدى

محمد معروف

محمود ناجى

إبراهيم نور الدين

محمد سلامة

محمد يوسف

محمد عباس

محمد أبو خاطر

محمد عادل

محمود عاشور

حسام عزب

محمود دسوقى

صبحى العمراوى

أحمد الغندور

محمد الصباحى

عمرو الشناوى

وائل فرحان

خالد جمال

جهاد جريشة

نادر قمر الدولة

مصطفى مدحت

محمود ناصف

إبراهيم نور الدين

محمد سلامة

سعيد شعبان