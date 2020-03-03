شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف لماذا لن يتم تطبيق الـvar فى الدورى المصرى هذا الموسم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شكك مصدر مسئول باتحاد الكرة، في تطبيق تقنية الفيديو في الدورى المصرى بداية من الدور الثانى كما تم الإعلان مؤخرا من قبل جمال الغندور رئيس لجنة الحكام.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن حصول الحكام على رخص حكم الفيديو ليست كافية لتطبيق تقنية الفيديو في الدورى المصرى بداية من الدور الثانى، ولكن الأهم هو الحصول على تصريح من الـifap ( الجهة المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا").

تابع أن الأقرب هو أن يتم تطبيق تقنية الفيديو في الدور الثانى بنظام off lineبمعنى أن يتم تدريب حكام الفيديو على مباريات رسمية في الدورى، دون أن يكون هناك تواصل بينهم وبين حكم الساحة في المباريات الرسمية، على أن يتم إرسال هذه التجارب للفيفا للحصول على تصريح الـifap لتطبيق التقنية في مصر بداية من الموسم المقبل، وهو نفس ما حدث في المغرب في الموسم الماضى.

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واستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على الإطاحة بجمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية من منصبه خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد أزمة مباراة السوبر الأخيرة وغيابه عن اللقاء بعدما كلفه مسئولو الجبلاية بمهمة مراقبة حكام السوبر.

ويتواجد جمال الغندور فى السعودية لحضور مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، وهو ما رفضه اتحاد الكرة، وطالب الغندور بالعودة من السعودية إلا أنه رفض وتمسك بالتواجد فى السعودية.

وتسود حالة من الغضب الشديد ضد الغندور منذ فترة داخل اللجنة الخماسية، بداية من أزمة القائمة الدولية للحكام والتى خدع فيها الغندور اللجنة، وقال إن الاختيار تم بناء على الترتيب الأبجدى، قبل أن يثبت عكس ذلك وهو ما جعل اللجنة تفكر فى الإطاحة به، بجانب التراجع المستمر لمستوى الحكام هذا الموسم، لدرجة أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية قال فى تصريحات تليفزيونية إن هذا الموسم هو الأسوأ تحكيميا فى التاريخ.

وجاءت أزمة مباراة السوبر الأخيرة، لتضع المسمار الأخير فى نعش الغندور، بعدما رفض مهمة مراقب الحكام فى مباراة السوبر، ما دفع اتحاد الكرة لتعيين منسق إماراتى، حيث تشاور أعضاء الجبلاية فى الأمر واتفقوا بالإجماع على الإطاحة به لاسيما وأنه سافر للسعودية دون إذن من الاتحاد ورغم علمه برفض اللجنة لقرار سفره.