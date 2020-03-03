شكرا لقرائتكم فتحى مبروك: كنت بعرف حسام وإبراهيم حسن من رقم "التيشيرت" فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف فتحى مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، أنه وقت كان يتولى تدريب حسام وإبراهيم حسن، لم يكن يعرفهم نظرا لقوة الشبه بينهما، قائلا: "كنت بعرف حسام وإبراهيم من رقم التى شيرت الذى يرتديه كل منهم، وفقا للرقم.

وأكد مبروك فى تصريحات لقناة تايم أون سبورت، أن طارق حامد لاعب الزمالك وأحمد فتحى ووليد سليمان لاعبا الأهلى، لديهم روح قتالية.

وتطرق رئيس قطاع الناشئين بالأهلى إلى عمرو جمال لاعب الفريق السابق، حيث قال: "عمرو جمال أهمل فى حق نفسه" دون توضيح عن تفاصيل ما يقصده من ذلك.

Advertisements

انطلق بث قنوات "أون تايم سبورت"، مساء الاثنين، فى شكلها مبهر وجديد بعد ضم مجموعة قنوات أون سبورت مع تايم سبورت، حيث كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت عن انطلاق قنوات "أون تايم سبورت" بالاشتراك مع الهيئة الوطنية للإعلام، والتى تضم مجموعة من البرامج المميزة، حيث استضاف حازم إمام نجم الزمالك السابق وعماد متعب نجم الأهلى السابق، جميع الاعلاميين المتواجديين فى القناة الجديدة بعد انطلاقها.

قناة أون تايم سبورتس تقدم مجموعة من البرامج الرائعة مثل «ملعب أون تايم» والذى يقدمه أحمد شوبير والإعلامى سيف زاهر ويذاع البرنامج طوال الأسبوع فى الحادية عشر مساء وبرنامج «ستاد مصر» والذى يغطى مباريات كرة القدم طوال الأسبوع ويقدمه الإعلاميون تامر صقر وكريم خطاب وإبراهيم عبدالجواد، بالإضافة إلى سيف زاهر وأحمد شوبير ومعهم كوكبة من أعتى المحللين مثل أيمن يونس وعماد متعب وحازم إمام والشيخ طه إسماعيل وعبدالظاهر السقا ووليد صلاح ومحمد عمر ومحمد أبوالعلا، وفقرات التحكيم مع أحمد الشناوى وسمير عثمان، وكوكبة من المراسلين الأكفاء فى الملاعب، بالإضافة إلى البرنامج الصباحى «بى أون تايم» والذى تقدمه أميرة جمال وكريم رمزى من السبت للخميس الساعة 11 صباحا.