شكرا لقرائتكم تعرف علي سبب محاولة حمدي النقاز مغازلة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، النادي الأهلي من اجل العودة مرة أخرى للأضواء عقب احترافه في الدوري الليتواني ، بعد قيام الزمالك بفسخ تعاقده مع اللاعب وتقديم شكوي رسمية ضده في الاتحاد الدولي " فيفا " .

واجرى حمدي النقاز مداخلة تليفونية أمس كشف خلالها عن عدم ممانعته من الانضمام للأهلي في حالة وجود مفاوضات معه، في مغازلة واضحة وصريحة للأهلي المصري املا في إنقاذه من المستقبل المجهول عقب انضمامه للدوري الليتواني.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب ان حمدي النقاز يخشي من استبعاده من قائمة المنتخب التونسي في تصفيات أمم افريقيا المقرر استئنافها في مارس الجاري، بسبب انضمامه لدوري ضعيف فنيا، وبدأ في مغازلة الأهلي وبعض الأندية الخليجية للعودة مرة أخرى للاضواء والمشاركة في دوري قوي فنيا.

وكشف التونسى حمدى النقاز، لاعب الزمالك السابق وسودوفا الليتوانى الحالى عن موقفه مع فريقه، مشيرا إلى أنه يسير بخطى ثابتة مع فريقه الذى يرتبط معه لنهاية الموسم الحالى، على أن يبحث خوض تجربة جديدة فى الصيف المقبل.

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وقال النقاز فى تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورت : "مش عايز أتكلم بخصوص عقدى مع الزمالك ولم أفتعل مشكلة داخل النادى، ولو عايز أهرب كنت هربت بعد ما جالى عرض كبير من فريق سعودى بعد السوبر المصرى السعودى، ولكنى رفضته لأن الأمور كانت مستقرة وقتها بالزمالك".

وأردف النقاز: "متواصل مع فرجانى ساسى وعلى معلول وبالأخص محمود علاء وهو زى أخى، وربنا مع الزمالك فى مباراة الترجي برادس وربنا ينصرهم".

وعن حقيقة انتقاله للأهلى مع بداية الموسم المقبل، علق النقاز: "والله الحقيقة لسه مفيش حاجة ومين يقدر يرفض الأهلى لأن زيه زى الزمالك والنجم والترجى، ولو فيه حاجة مش هقفل الباب على أى نادى ولو فيه حاجة ربنا يسهل، ومتصورش لو لاعب محترف يرفض اللعب للأهلى لأنه من أكبر الفرق فى القارة".