تعرف على موعد مباراة الأهلي وصن داونز فى موقعة إياب دوري أبطال أفريقيا

يباشر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى تدريباته على ملعب كلية التكنولوجيا ( الجامعة) في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى الثالثة عصر اليوم (الثلاثاء) استعداداً لموقعة الحسم أمام صن دوانز في دوري أبطال افريقيا.

يحل الأهلي ضيفاً على صن داونزفي الثالثة عصر يوم السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا،علما بأن مباراة الذهاب انتهت لمصلحة بطل مصر بهدفين دون رد أحرزهما علي معلول.

ويحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التدريب فى تمام الساعة الثالثة عصراً، حتى يعتاد اللاعبين على نفس الموعد الذى ستقام فيه المباراة والتعود على لعب الكرة في الأجواء الصباحية في الملاعب هناك، خاصة أن صن داونز حدد موعد لقاء الإياب عصرًا كي يستفاد من عامل الجو للتأثير على الأحمر، مثلما حدث فى مباراة ذهاب ربع النهائي العام الماضي عصرًا في جنوب إفريقيا، وخسر بخماسية نظيفة، واشتكى اللاعبون وقتها من درجة الحرارة ونقص الأوكسجين الذي أثر على أدائهم بشكل كبير.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز ويولي الأهلي اهتمامًا كبيرا بمواجهة صن دوانز فى دوري أبطال أفريقيا، كونها تعد المباراة الأهم في مسيرة الفريق هذا الموسم، حيث أن عبور تلك العقبة ستجعل الفريق يقطع شوطًا كبيرًا نحو استعادة لقب البطولة الإفريقية التي يسعى المارد الأحمر للتتويج بها هذا الموسم بعد إخفاقه في استعادته في نهائيين خاضهم فى الثلاث نسخ الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

وأدى الأهلي مرانا خفيفا أمس في أحد الحدائق المجاورة لفندق الإقامة، لفك العضلات والتخلص من حالة الإجهاد العضلي، فيما يبدأ الجهاز الفني اعتبارا من اليوم تنفيذ النواحي الفنية والخططية التي يرغب في تطبيقها خلال مواجهة صن داونز.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ويسعى الاهلي عن العودة إلى القاهرة بتذكرة التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق على بطل جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل.

ووصلت بعثة الأهلي أمس إلى مدينة بريتوريا في رحلة استغرقت ما يقرب من 10 ساعات منذ الإقلاع من مطار القاهرة مساء الأحد الماضي.