شكرا لقرائتكم جمال الغندور يشرح الـ VAR للاعبى إنبى وطلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم ، صباح اليوم محاضرة فنية حول تطبيق تقنية VAR في الملاعب المصرية بناديى إنبي وطلائع الجيش في إطار سلسلة المحاضرات التي ينظمها الاتحاد في الأندية المشاركة في تطبيق التقنية الحديثة، وذلك عقب عودته من السعودية حيث كان يحلل ويتابع أداء الحكام فى بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب رغم عدم موافقة مسئولى الجبلاية.

وتواجد جمال الغندور فى السعودية مؤخرا لحضور مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، وهو ما رفضه اتحاد الكرة، وطالب الغندور بالعودة من السعودية إلا أنه رفض وتمسك بالتواجد فى السعودية.

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وتسود حالة من الغضب الشديد ضد الغندور منذ فترة داخل اللجنة الخماسية، بداية من أزمة القائمة الدولية للحكام والتى خدع فيها الغندور اللجنة، وقال إن الاختيار تم بناء على الترتيب الأبجدى، قبل أن يثبت عكس ذلك وهو ما جعل اللجنة تفكر فى الإطاحة به، بجانب التراجع المستمر لمستوى الحكام هذا الموسم، لدرجة أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية قال فى تصريحات تليفزيونية إن هذا الموسم هو الأسوأ تحكيميا فى التاريخ.

وجاءت أزمة مباراة السوبر الأخيرة، لتضع المسمار الأخير فى نعش الغندور، بعدما رفض مهمة مراقب الحكام فى مباراة السوبر، ما دفع اتحاد الكرة لتعيين منسق إماراتى، حيث تشاور أعضاء الجبلاية فى الأمر واتفقوا بالإجماع على الإطاحة به لاسيما وأنه سافر للسعودية دون إذن من الاتحاد ورغم علمه برفض اللجنة لقرار سفره.

كما فتحت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، التحقيق فى الشكوى المقدمة من الحكام ضد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية والتى وصل عددها 60 شكوى، وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أنهم تلقوا خلال الأيام الماضية ما يقرب من 60 شكوى من الحكام سواء الدوليين أو الدرجة الأولى أو الثانية ضد جمال الغندور بداعى تعرضهم للظلم وعدم منحهم فرصة الظهور فى المباريات، وهو ما سيتم التحقيق فيه خلال الساعات المقبلة.