شكرا لقرائتكم الأهلي يتصدر إحصائيات "كاف" للأفضل بربع نهائى دورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر نجوم النادى الأهلى قائمة أبرز إحصائيات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجارى 2019-2020، والتي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وتصدر على معلول نجم الأهلى قائمة هدافى ربع النهائى بتسجيل هدفين فى شباك صن داونز الجنوب أفريقى متساويا مع محمد ناهيرى نجم الوداد المغربى، كما وصلت لمسات الظهير الأيسر التونسى إلى 103 وهى الأفضل فى هذا الدور.

وتصدر ثنائى الأهلى حسين الشحات وأليو ديانج قائمة الأكثر صناعة للفرص برصيد 4 لكل منهما، وجاء محمد مجدى قفشه فى صدارة قائمة التسديدات على المرمى، وتصدر أجاى قائمة المرواغات الناجحة متساويا مع إسماعيل الحداد.

فيما تصدر طارق حامد نجم الزمالك قائمة التمريرات الصحيحة برصيد 69 تمريرة.





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وفى نفس السياق، كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أمس الاثنين، عن أفضل 3 أهداف فى مباريات ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث اختار من بين الثلاث أهداف، هدف محمد أوناجم لاعب الزمالك وعلى معلول لاعب الأهلي.

واختار كاف هدف المغربي أوناجم لاعب الزمالك في مرمى الترجي التونسي في المباراة التي انتهت لصالح الأبيض 3-1، وهدف التونسي علي معلول ظهير الأهلي فى مرمى صن داونز الجنوب أفريقى فى المباراة التى انتهت للشياطين الحمر 2-0

أما الهدف الثالث فكان هدف بدر يانون لاعب الرجاء المغربي في مرمى مازيمبي الكونغولي وهي المباراة التي انتهت لصالح الفريق المغربي 2-0.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الترجي والزمالك يوم الجمعة المقبل في رادس، فيما يحل الاهلى ضيفا على صن داونز السبت المقبل فى جنوب أفريقيا.

وشهدت مباريات ذهاب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا تفوقاً كاسحاً لأصحاب الوصافة خلال مرحلة المجموعات، من خلال تحقيق الأندية الأربعة الفوز على أصحاب الصدارة، وكانت الجماهير كلمة السر فى انتصارات أصحاب الملعب حيث أقيمت المباريات الأربع على استادى القاهرة ومركب محمد الخامس فى المغرب.