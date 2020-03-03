شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد عبد الله جمعة وبامبو والسعيد وعبد الغنى من مواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك استبعاد 4 لاعبين من قائمة الفريق المسافرة بعد قليل إلى تونس لمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات العودة لدور الـ8 بدورى أبطال أفريقيا.

واستبعد كارتيرون كلا من : عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغنى وعمر السعيد من السفر إلى تونس، فيما تم ضم باقى اللاعبين المقيدين أفريقيا.

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وتطير بعثة الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، إلى تونس، استعداداً لمواجهة الترجى التونسى، في إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس، فى إياب منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وسيخوض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم، على ملعب النادى، على أن تتوجه بعثة الزمالك مساءً إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى رادس على متن طائرة خاصة التي وفرها مرتضى منصور رئيس النادى لتجنب إرهاق اللاعبين بعدما توالت رحلات الفريق الخارجية خلال الشهر الماضى.

وينهى الزمالك تحضيراته اليوم بتطبيق خطة المباراة فى التدريبات وسيحرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق حول الحديث مع اللاعبين حول كافة النقاط التي يرغب في التركيز عليها في الجوانب الدفاعية والهجومية والتأكيد على ضرورة خوض مباراة العودة بروح قتالية وإنها حاسمة لبطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية مع عدم التفكير تمامًا في نتيجة الذهاب بعدما نجح الفريق في تحقيق الفوز في المواجهة التى أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضى، على ستاد القاهرة، بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليزداد طموح جماهير ميت عقبة فى المنافسة على اللقب هذا العام، والتتويج به بعدما غاب الكأس عن القلعة البيضاء منذ عام 2002، عندما فاز الأبيض باللقب للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء البيضاوى المغربى.

وحجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.