شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سبب محاولة حمدى النقاز مغازلة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازل الدولى التونسى حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق، النادى الأهلى من أجل العودة مرة أخرى للأضواء عقب احترافه فى الدورى الليتوانى، بعد قيام الزمالك بفسخ تعاقده مع اللاعب وتقديم شكوى رسمية ضده فى الاتحاد الدولى "فيفا".

وأجرى حمدى النقاز مداخلة تليفونية أمس كشف خلالها عن عدم ممانعته من الانضمام للأهلى حال وجود مفاوضات معه، فى مغازلة واضحة وصريحة للأهلى المصرى أملا فى إنقاذه من المستقبل المجهول عقب انضمامه للدورى الليتوانى.