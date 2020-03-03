شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سبب محاولة حمدى النقاز مغازلة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
وأجرى حمدى النقاز مداخلة تليفونية أمس كشف خلالها عن عدم ممانعته من الانضمام للأهلى حال وجود مفاوضات معه، فى مغازلة واضحة وصريحة للأهلى المصرى أملا فى إنقاذه من المستقبل المجهول عقب انضمامه للدورى الليتوانى.
وكشف التونسى حمدى النقاز، لاعب الزمالك السابق وسودوفا الليتوانى الحالى عن موقفه مع فريقه، مشيرا إلى أنه يسير بخطى ثابتة مع فريقه الذى يرتبط معه لنهاية الموسم الحالى، على أن يبحث خوض تجربة جديدة فى الصيف المقبل.
وقال النقاز فى تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورت "مش عايز أتكلم بخصوص عقدى مع الزمالك ولم أفتعل مشكلة داخل النادى، ولو عايز أهرب كنت هربت بعد ما جالى عرض كبير من فريق سعودى بعد السوبر المصرى السعودى، ولكنى رفضته لأن الأمور كانت مستقرة وقتها بالزمالك".
وأردف النقاز: "متواصل مع فرجانى ساسى وعلى معلول وبالأخص محمود علاء وهو زى أخى، وربنا مع الزمالك فى مباراة الترجي برادس وربنا ينصرهم".
وعن حقيقة انتقاله للأهلى مع بداية الموسم المقبل، علق النقاز: "والله الحقيقة لسه مفيش حاجة ومين يقدر يرفض الأهلى لأن زيه زى الزمالك والنجم والترجى، ولو فيه حاجة مش هقفل الباب على أى نادى ولو فيه حاجة ربنا يسهل، ومتصورش لو لاعب محترف يرفض اللعب للأهلى لأنه من أكبر الفرق فى القارة".
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