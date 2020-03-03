شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا: تعرضت لكدمات وخدش بسيط بعد الحادث وحالتى مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة على التواصل مع الحكم الدولى محمود البنا، للاطمئنان عليه بعد تعرضه لحادث سير أسفر عن تحطم سيارته الخاصة.

وأكد محمود البنا لأعضاء لجنة الحكام أنه تعرض لخدش بسيط وكدمات نتيجة الحادث، إلا أن حالته حاليا باتت مستقرة، إلا أن سيارته الخاصة تحطمت تماماً.

وأنقذت العناية الألهية الحكم الدولى محمود البنا من الموت بعد تعرضه لحادث سير بسيارته الخاصة أدى إلى تحطيم سيارته.

وأعلن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، نجاح جميع الحكام المشاركين فى معسكر تقنية الفيديو خلال الأيام الماضية.

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وقال الغندور، إن اتحاد الكرة أصبح لديه 17 حكم ساحة، 19 حكم فيديو، 16 حكم مساعد فيديو، بمجموع 52 حكما.. وكشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن مباريات الدورى ستشهد تواجد 6 حكام مع بداية تقنية الفار منهم 4 فى الملعب وحكمان فى غرفة الفيديو.