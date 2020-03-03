شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى مبروك لـ أون تايم سبورت: مكنتش بعرف حسام وإبراهيم غير من الرقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فتحى مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، أنه وقت كان يتولى تدريب حسام وإبراهيم حسن، لم يكن يعرفهم نظرا لقوة الشبه بينهما، قائلا "كنت بعرف حسام وإبراهيم من رقم التى شيرت الذى يرتديه كل منهما.

وأضاف مبروك في تصريحات لقناة أون تايم سبورت أن طارق حامد لاعب الزمالك وأحمد فتحى ووليد سليمان لاعبا الأهلى، لديهم روح قتالية.

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وتطرق رئيس قطاع الناشئين بالأهلى إلى عمرو جمال لاعب الفريق السابق، حيث قال "عمرو جمال أهمل فى حق نفسه" دون توضيح عن تفاصيل ما يقصده من ذلك.

وانطلق بث قنوات "أون تايم سبورت"، مساء الاثنين، فى شكلها مبهر وجديد بعد ضم مجموعة قنوات أون سبورت مع تايم سبورت، حيث كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت عن انطلاق قنوات "أون تايم سبورت" بالاشتراك مع الهيئة الوطنية للإعلام، والتى تضم مجموعة من البرامج المميزة، حيث استضاف حازم إمام نجم الزمالك السابق وعماد متعب نجم الاهلي السابق ، جميع الاعلاميين المتواجديين في القناة الجديدة بعد انطلاقها .

قناة أون تايم سبورت تقدم مجموعة من البرامج الرائعة مثل "ملعب أون تايم" والذي يقدمه أحمد شوبير والإعلامى سيف زاهر ويذاع البرنامج طوال الأسبوع في الحادية عشر مساء وبرنامج "ستاد مصر" والذي يغطى مباريات كرة القدم طوال الأسبوع ويقدمه الإعلاميون تامر صقر وكريم خطاب وإبراهيم عبدالجواد، بالإضافة إلى سيف زاهر وأحمد شوبير ومعهم كوكبة من أعتى المحللين مثل أيمن يونس وعماد متعب وحازم إمام والشيخ طه إسماعيل وعبدالظاهر السقا ووليد صلاح ومحمد عمر ومحمد أبوالعلا، وفقرات التحكيم مع أحمد الشناوى وسمير عثمان، وكوكبة من المراسلين الأكفاء في الملاعب، بالإضافة إلى البرنامج الصباحى "بي أون تايم" والذي تقدمه أميرة جمال وكريم رمزى من السبت للخميس الساعة 11 صباحا.