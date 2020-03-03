شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة على الطريق.. مدافع الدراويش: فييرا صعدنى ولن ألعب لغير الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى قطاعات الناشئين العديد من المواهب الكروية التى تحتاج لفرصة المشاركة تحت الأضواء والمتابعة الجماهيرية، لإثبات جدارتهم وإظهار قدراتهم الحقيقية داخل المستطيل الأخضر.

من بين هذه المواهب محمد نصر، مدافع النادى الإسماعيلى الصاعد، والذى ينتظره مستقبل كبير مع القلعة الصفراء، خاصة أنه تم تصعيده من قبل إلى الفريق الأول رغم صغر سنه، عندما كان فييرا مديرا فنيا للدراويش، بعدما رأى القدرات الخاصة التي يتميز بها مدافع الدراويش المنتظر، ولم يكتفي بهذا فقط بل صمم على أن يوقع اللاعب على عقد احترافي مع الفريق يمتد لخمس سنوات للحفاظ على تلك الموهبة داخل القلعة الصفراء وتحصينها من أعين القطبين الأهلي والزمالك.

تاريخ الميلاد: 25 / 1 / 2000

المركز في الملعب: مدافع

في أي فرق أوروبا تتمنى أن تحصل على فرصة للاحتراف؟

أتمنى الاحتراف في الدوري الانجليزي وبالتحديد فريق مانشستر سيتي.

من هو مثلك الألعى محليا وعالميا؟

مثلي الأعلى عالميا فان دايك، أما محليا لا يوجد لى طريقتي الخاصة والمختلفة في اللعب.

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ما هو عدد المباريات التي شاركت فيها مع الناشئين في الموسم الجاري؟

تقريبا شاركت في كل المباريات وسجلت هدفا في طلائع الجيش.

هل تم تصعيدك للفريق الأول من قبل؟

بالفعل تم تصعيدي للفريق الأول من قبل مع فييرا عندما كان مديرا فنيا للإسماعيلي، قبل رحيله، وصعدني أيضا يسيتش قبل رحيله ايضا و حاليا أتواجد مع الفريق الأول.

كيف ترى تجربة محمد صلاح وبماذا ألهمتك؟

تجربه محمد صلاح بالتأكيد علمتني انه ليس أمامنا مستحيل في كرة القدم واعتقد محمد صلاح لن يتكرر مرة أخرى بعد الانجازات التي حققها.

إذا فاوضك الأهلي والزمالك إلى أي فريق تحب أن تنتقل؟

لا أريد أن ألعب إلا للإسماعيلي، مع احترامي للقطبين.



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