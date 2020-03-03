شكرا لقرائتكم خبر عن قلق بين جماهير الأهلى قبل موقعة صن داونز بسبب بكارى جاساما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من القلق الشديد تسيطر على جماهير النادى الأهلى ومسئوليه، تجاه الحكم الجامبى بكارى جاساما، الذى يقود مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى، المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل، على ملعب لوكاس موريبى فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وذلك لما يحمله الحكم الشهير من فأل غير سعيد للأهلى وجماهيره؛ نظرا لارتكابه العديد من الأخطاء التحكيمية التى أثرت على نتائج بعض المباريات التى قادها للأهلى فى مسابقات دورى الأبطال الأفريقى خلال السنوات الماضية.

ويمتلك بكارى جاساما تاريخا غير موفق إلى حد كبير فى إدارته لمباريات الأهلى الأفريقية، ويعتبر توليه قيادة مباريات الأهلى الأفريقية بمثابة ناقوس خطر يهدد دائما نتائج تلك المباريات؛ بسبب قراراته العكسية تجاه لاعبى الأهلى بأخطائه التى تسببت من قبل فى حرمان الأهلى من تحقيق الفوز بل وخسارة اللقب الأفريقى، ووداع دورى الأبطال فى أكثر من مناسبة.

وتبقى علاقة بكارى جاساما مع الأهلى وجماهيره دائما متوترة للغاية؛ نظرا للظلم الواضح الذى يتعرض له لاعبو الأهلى فى المباريات التى يقودها الحكم الشهير، وهو ما سرب العديد من مشاعر القلق والخوف لدى الأهلي وجماهيره؛ من أن يواصل بكاري أخطاءه التحكيمية الشهيرة في مباراة السبت المقبل أمام صن داونز، وتلعب قراراته غير الموفقة في أغلب الأوقات ضد الأهلي، في التأثير سلبا على نتيجة المباراة لصالح صاحب الأرض والجمهور في مدينة بريتوريا التي تقام بها المباراة.

ويميل بكاري جاساما في العديد من المباريات إلى تحجيم لاعبى الأهلى داخل الملعب، بجانب كثرة إنذاراته التى توتر المباريات، فضلا عن صافرته التى لا تتوقف دائما فى مواجهات الأهلى، والتى معها يتسبب فى إبطال فاعلية وخطورة الأهلى.

وتستعرض السطور التالية تاريخ بكاري جاساما في إدارته لمباريات الأهلي، والتي حملت في أغلبها نتائج غير موفقة للأهلي تحت قيادة هذا الحكم ، الذي يبقى بمثابة فأل غير طيب على الأهلي وجماهيره.

- في نسخة دوري أبطال إفريقيا 2011 خلال مباراة الوداد البيضاوي بالقاهرة يوم في 17 يوليو 2011 بالجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل 3-3 واحتسب بكاري جاساما ركلة جزاء صحيحة للنادي الأهلي سجل منها وائل جمعة هدف.

- دوري أبطال أفريقيا 2012

مباراة الأهلي واستاد مالي في باماكو يوم 29 أبريل 2012، في ذهاب دور 32 لدوري الأبطال وانتهت بفوز استاد مالي بهدف للاشيء.

- كأس السوبر الأفريقي 2013

مباراة الأهلي وليوبارد الكونغولي بالقاهرة في كأس السوبر الإفريقي يوم 23 فبراير 2013 وفاز الأهلي 2-1.

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- إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2013 مباراة عودة نهائي دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة، يوم 10 نوفمبر 2013، مع أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي وفاز الأهلي 2- صفر، وطرد شريف عبد الفضيل لحصوله على إنذارين في الدقيقتين 31، 83.

- دوري أبطال إفريقيا 2015

مباراة ذهاب دور الـ 16 مع المغرب التطواني بالمغرب يوم 19 أبريل 2015 وفاز المغرب التطواني 1- صفر.

- دوري أبطال إفريقيا 2017

مباراة زاناكو الزامبي بالإسكندرية يوم في 13 مايو 2017 بالجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل بدون أهداف.

- إياب نهائي دوري الأبطال 2017

مباراة الوداد البيضاوي المغربي بالدار البيضاء يوم 4 نوفمبر 2017، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفاز الوداد 1- صفر، تحامل الحكم على الأهلي في كثير من القرارات، وظهر ذلك في احتساب مخالفات وهمية لصالح الوداد، وكانت أهم الأخطاء التي تغاضى عنها الحكم عدم احتساب ركله جزاء صحيحة لصالح الأهلي، عندما قام مدافع الوداد بدفع وليد أزارو في صدره بإهمال ليشير الحكم باستمرار اللعب في قرار خاطئ من الحكم، واحتساب تسللين وهميين على أزارو، بجانب عدم احتساب الوقت بدل من الضائع بدقة؛ نتيجة توقف اللعب كثيراً خاصة عندما أشعلت جماهير الوداد الألعاب النارية فامتلأ الملعب بالدخان.

- ربع نهائي دوري الأبطال 2018

مباراة حوريا الغيني بالقاهرة في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا يوم 22 سبتمبر 2018، وفاز الأهلي 4- صفر.

- ربع نهائي دوري الأبطال 2019

مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي بالإسكندرية، يوم 13 أبريل 2019،، وظهر الحكم بمستوى سيئ فتغاضى عن احتساب هدف صحيح للنادي الأهلي سجله جونيور أجايي، وترك لاعبي صن داونز يضيعون الوقت، بجانب توتره الزائد فتأثرت قراراته التحكيمية سلباً.