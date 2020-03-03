شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول صن داونز يزور بعثة الأهلى للتنسيق قبل مواجهة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور مدير نادى صن داونز الجنوب أفريقى، اليوم الثلاثاء، مقر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مدينة بريتوريا، للتنسيق مع الجهاز الإدارى للأهلى، قبل مواجهة الفريقين التى تقام الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، على عقد أكثر من جلسة مع الجهاز المعاون للاطمئنان على كل الترتيبات منذ وصول البعثة إلى موعد مباراة السبت، وحسم الأهلي جولة الذهاب في القاهرة بهدفين دون رد، فيما يخوض الفريقان مباراة العودة في الثالثة عصر السبت المقبل.

وتراجع رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، عن فكرة خوض مران أمس على ملعب الجامعة كما كان مُقرراً من قبل ، وقرر خوض مران خفيف للاعبين فى الحديقة وكان المران عبارة عن فك عضلات واستشفاء وأداء بعض الفقرات البدنية واللعب بالكرة، وجاء قرار فايلر بسبب رحلة الطيران الشاقة التى استغرقت أكثر من عشر ساعات منذ إقلاع الطائرة فى الحادية عشرة و20 دقيقة من مساء الأحد، حتى وصول البعثة لفندق الإقامة فى بريتوريا فى التاسعة والربع من صباح أمس، وحرص محمود الخطيب رئيس النادى ورئيس البعثة ومعه طارق قنديل عضو مجلس الإدارة والذى يُرافق الفريق فى جنوب أفريقيا على حضور المران.

وتضم قائمة الأهلى كلا من: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، ومحمود متولى، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى أفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجى، وأحمد فتحى، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.