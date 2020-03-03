شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول صن داونز يزور بعثة الأهلى للتنسيق قبل مواجهة السبت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور مدير نادى صن داونز الجنوب أفريقى، اليوم الثلاثاء، مقر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مدينة بريتوريا، للتنسيق مع الجهاز الإدارى للأهلى، قبل مواجهة الفريقين التى تقام الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.
وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، على عقد أكثر من جلسة مع الجهاز المعاون للاطمئنان على كل الترتيبات منذ وصول البعثة إلى موعد مباراة السبت، وحسم الأهلي جولة الذهاب في القاهرة بهدفين دون رد، فيما يخوض الفريقان مباراة العودة في الثالثة عصر السبت المقبل.
وتضم قائمة الأهلى كلا من: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، ومحمود متولى، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى أفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجى، وأحمد فتحى، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.
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