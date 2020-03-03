هنا جودة تتصدر التصنيف العالمى لتنس الطاولة للمرة الثالثة على التوالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة للناشئات التصنيف العالمى للناشئات تحت 15 سنة لشهر مارس، للمرة الثالثة على التوالى، كأول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تتصدر التصنيف العالمى.

كانت هنا جودة قد تصدرت التصنيف لشهر يناير وفبراير، وأخيرا مارس، ليكون التصدر للمرة الثالثة، وهو ما لم يحدث من قبل لأى لاعبة.

ونشرت اللاعبة عبر صفحتها الرسمية "بشكر كل أهلى وأصدقائى ومدربينى على وقفتهم جنبى فى الفوز والخسارة.. لازلت فى بداية الطريق إلي حلمي .. ميدالية أوليمبية لمصر في تنس الطاولة.. دعواتكم جميلة.

قرر الجهاز الفنى لمنتخب سيدات تنس الطاولة بقيادة أشرف حلمى ضم هنا جودة لاعبة الناشئين تحت 12 سنة، للمشاركة مع السيدات فى منافسات بطولة العالم التى تقام فى الفترة من 22 إلى 29 مارس الجارى بكوريا الجنوبية.

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وقالت لاعبة الأهلى وقتها إن اختيارها ضمن لاعبات المنتخب الوطنى لم يكن مفاجأة، خاصة أنها قدمت موسماً جيداً مع النادى الأهلى وحصلت على العديد من الدورات الخارجية خلال الفترة الماضية.

يذكر أن الطفلة هنا حصدت الكثير من البطولات والألقاب الخاصة بها، وآخرها تصدرها التصنيف العالمى للناشئات على مستوى العالم وفقا للاتحاد الدولى.

كما حققت الفوز بذهبية بطولة البرتغال الدولية فى منافسات الناشئين تحت 12 و15 سنة، وبرونزية بطولة العالم للقارات، فى إنجاز غير مسبوق في تاريخ رياضة تنس الطاولة المصرية.

يذكر أن منتخب الطاولة كان من المقرر مشاركته في بطولة قطر الكبرى، غلا انه تم منعهم من المشاركة بعد قرار الجانب القطرى بمنع دخول المصريين وغيرهم الى قطر بعد تفشى مرض الكورونا.