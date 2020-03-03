تطورات إصابة حمدي فتحي.. حالته مطمئنة واستمرار البرنامج التأهيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تسلم الجهاز الطبي بالأهلي، تقريرا طبيا جديدا عن حالة حمدي فتحي لاعب وسط الفريق.

ويغيب حمدي فتحي عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها بقطع في غضروف الركبة أثناء تواجده في معسكر المنتخب الوطني.

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وتوجه حمدي فتحي إلى ألمانيا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي شهدت راحة تامة للاعب لمدة شهر ونصف، ثم بدأ في المرحلة الثانية من البرنامج العلاجي، واشتملت على أداء فقرات علاج طبيعي.

وطمأن الخبير الألماني هيرمان ماير، اللاعب مؤكدًا أن حالته مطمئنة، والبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يقوم بتنفيذه داخل مقر النادي في القاهرة يسير بصورة نموذجية، وفقا لما تم الاتفاق عليه في وقت سابق.

وطالب هيرمان ماير، باستمرار اللاعب في تنفيذ الجزء المتبقي من البرنامج العلاجي والتأهيلي، وأبدى تفاؤله بتحسن حالة اللاعب بشكل كبير خلال التقرير المفصل قدمه للجهاز الطبي بالنادي.