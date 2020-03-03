عبد الحفيظ: مباراة العودة أمام صنداونز لن تكون سهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مباراة فريقه أمام صنداونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا خارج حسابات الفريق قبل مباراة العودة والتي وصفها عبد الحفيظ بالصعبة.

الأهلي كان قد تمكن من الفوز على صنداونز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب والتي أُقيمت على ستاد القاهرة يوم السبت الماضي، على أن يتواجه الفريقان يوم السبت المقبل في جنوب أفريقيا.

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وأضاف عبد الحفيظ من خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن الفريق جاهز لمباراة السبت والتي ستقام على ملعب لوكاس موريبي.

وشدد عبد الحفيظ أن مباراة الذهاب خارج حسابات الفريق في مباراة العودة، مشددًا على أن الفريق سيخوض المواجهة وكأنها مباراة جديدة.

وأكمل أن الفريق يرغب في العودة إلى القاهرة مع بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال، مؤكدًا أن المباراة ستكون صعبة على الأهلي وصنداونز.