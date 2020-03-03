بسبب كورونا.. الكرة الأوروبية تستلهم تجربة الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تعيش الرياضة في خطر حقيقي بعدما تفشى فيروس "كورونا" في مناطق عديدة في العالم بعد خروجه من موطنه في الصين ليخيم على الرياضة الأكثر شعبية في العالم ويتسبب في تهديد نشاط كرة القدم في أوروبا مهد اللعبة.

ولكن الاتحادات القارية والأهلية في أوروبا قررت اقتباس التجربة المصرية بإقامة المباريات المحلية في غياب الجماهير لانقاذ المواسم من الالغاء.

وتقام المباريات المحلية في مصر في غياب الجماهير منذ أحداث بورسعيد 2012 باستثناء بعض المباريات للأندية في بطولات أفريقيا ومباريات منتخب والبطولات.

وأعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم، تأجيل كافة مباريات الدوري المحلي بعد عقد اجتماع مع أندية البطولة مساء اليوم، الإثنين، بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا.

الاتحاد السويسري أعلن عبر موقعه الرسمي، أن الاجتماع الذي عقد اليوم كان بهدف مناقشة استئناف المنافسات ولكن بدون حضور جماهيري.

إلا أن الأندية السويسرية رفضت الاقتراح لأسباب اقتصادية، مما ترتب عليه إتخاذ قرار بتعليق خوض المباريات حتى يوم 23 مارس الجاري.

وكشفت تقارير صحفية في فرنسا أن من الممكن إقامة مباراة العودة بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني في باريس في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بدون جمهور.

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وكتبت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية الإقليمية اليوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) لم يبت في هذا الأمر بعد.

وأضافت الصحيفة أن ماركوينيوس لاعب باريس سان جيرمان، أعرب عن رفضه لمقابلة دورتموند بدون جمهور، وقال" نريد أن يكون الجمهور إلى جانبنا، وإذا كان الحال كذلك (بدون جمهور)، فإننا سنطلب إلغاء المباراة".

وتقام المباراة في الحادي عشر من مارس الجاري، وقد انتهت مباراة الذهاب في دورتموند لصالح الفريق الألماني بهدفين مقابل هدف.

وألمح خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسبانية إلى احتمالية استكمال المباريات المتبقية من عمر الليجا الأسبانية بدون حضور الجماهير في حال زيادة انتشار فيروس كورونا.

وفي إيطاليا قررت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم إقامة عدة مباريات من دوري الدرجة الأولى من دون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد قبل تأجيل المباريات

وقال وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا إن تفشي الفيروس في البلاد سيدفع الى إقامة مباريات عدة في كرة القدم خلف أبواب موصدة.

وطالب "جيان ميشيل أولاس" رئيس نادى ليون الفرنسى، الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، بخوض مباراة يوفنتوس الإيطالى، على أرض محايدة، وذلك بسبب تفشى مرض كورونا في الأراضى الإيطالية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الاثنين، أن أولاس طلب من "اليويفا" نقل المباراة أمام يوفنتوس الإيطالى، ضمن منافسات أياب دور الـ 16 من بطولة دورى أبطال أوروباعلى خلفية إصابة 4 لاعبين من الفريق الرديف ليوفنتوس والذي يلعب في الدرجة الثالثة بفيروس كورونا.