إصابة والدة رونالدو بـ"جلطة".. ونقلها إلى المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

قالت تقارير أوروبية اليوم، الثلاثاء، إن ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، تم نقلها إلى المستشفى فجرًا، بعد تعرضها لجلطة دماغية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن والدة البرتغالي تم نقلها إلى أحد مستشفيات جزيرة ماديرا بالبرتغال بعد تعرضها لجلطة دماغية.

وفي الوقت ذاته، أشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن والدة رونالدو حالتها مستقرة الآن، وينتظر الأطباء مرور 12 ساعة لتحديد حالتها الصحية، على أن تخضع لاختبارات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت ماريا، قد سبق وأكدت إصابتها بمرض سرطان الثدي، وتعرضها للعلاج الإشعاعي.