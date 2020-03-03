ميدو معلقا على إمكانية تأجيل الأوليمبياد: انتظروا موسم آخر مضغوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

علق أحمد حسام ميدو نجم توتنهام ومارسيليا وأياكس السابق، على إمكانية تأجيل أوليمبياد طوكيو إلى نهاية العام.

وقالت الوزيرة الأولمبية سايكو هاشيموتو، إن فعاليات أولمبياد طوكيو قد يتم تأجيلها حتى نهاية العام الجاري 2020 خوفًا من انتشار فيروس كورونا: "العقد يدعو إلى إقامة الأولمبياد خلال عام 2020، ما يعني أن هناك ما يسمح بالتأجيل".

وأوضح ميدو في تغريدات متتالية عبر تويتر: "تأجيل الأولمبياد لنهاية العام إذا حدث يقتل فرص مصر في استدعاء أي من محترفيها الكبار..وزيرة الأولمبياد بطوكيو تلمح لتأجيل الأولمبياد لنهاية العام!!"

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وأكمل المدير الفني للزمالك والإسماعيلي والمقاصة السابق: "إذا أقيمت الأولمبياد في ديسمبر هذا معناه ان البطولة ستكون في عز معمعة الدوريات الأوروبية الكبرى!! مستحيل ان تتخلى الأندية عن لاعبيها..على شوقي غريب ان يبحث عن ٣ لاعبين كبار من الدوري المصري اللي أكيد سيتم ايقافه وقت البطولة!!"

واختتم: "انتظروا موسم مضغوط اخر للدوري المصري إذا حدث وأقيمت الأولمبياد في ديسمبر!! هذا معناه ان الدوري المصري سيتم ايقافه لمدة شهرين ونصف بعد تحديد يناير كتاريخ لكاس الأمم الأفريقية القادمة!!"

وتأهل المنتخب المصري لخوض منافسات كرة القدم بالأوليمبياد بعد التتويج ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة.