طوكيو تلمح إلى تأجيل الأليمبياد لنهاية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت الوزيرة الأولمبية سايكو هاشيموتو، إن فعاليات أولمبياد طوكيو قد يتم تأجيلها حتى نهاية العام الجاري 2020 خوفًا من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت سايكو هاشيموتو ردا على سؤال لأحد أعضاء البرلمان: "العقد يدعو إلى إقامة الأولمبياد خلال عام 2020، ما يعني أن هناك ما يسمح بالتأجيل".

ولفتت "ديلي ميل" إلى أنه حتى الوقت الحالي ، من المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية في موعدها (في الفترة من 24 يوليو حتى 9 أغسطس)، حيث أصرت كل من اليابان واللجنة الأولمبية الدولية على التزامهما بإدارة الحدث، وشددت الصحيفة البريطانية على أن حق إلغاء البطولة يرجع إلى اللجنة الأولمبية الدولية.

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وقالت هاشيموتو أمام البرلمان: "إننا نبذل قصارى جهدنا لضمان استمرار الألعاب كما هو مخطط لها لأن أي توقف أو تأجيل سيكون مكلفًا".

وقالت وزير الأولمبياد: "إن أحدث ميزانية تبلغ 1.35 تريليون ين (12.51 مليار دولار) ، حيث قدمت الحكومة اليابانية 120 مليار ين لبناء الاستاد الأولمبي و 30 مليار ين لتغطية تكلفة بارالمبياد 2020".

من جانبه اقترح ديك باوند ، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، إلغاء الألعاب إذا استمر انتشار الفيروس بحلول شهر مايو المقبل.

جدير بالذكر أن فيروس "كورونا" اجتاح بلدان العالم، وتم إلغاء العديد من المباريات والأحداث الرياضية خوفًا من تفشي الوباء.