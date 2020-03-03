وزيرا الرياضة والتجارة يلتقيان بالشباب أصحاب شركات القطاع الخاص

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع مجموعة من الشباب أصحاب شركات القطاع الخاص والتي تأمل في فتح فروع جديدة لها يديرها الشباب بأنفسهم من خلال منحهم قروض من الجهاز للبدء في تنفيذ المشروعات .

وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب تعد شريكا أساسيا مع الشباب في مختلف المجالات لتنفيذ

رؤيتهم الطموحة والمبنية على تقديم كافة اوجه المساعدة لخروج مشروعاتهم وأعمالهم للنور .ووجه وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء بفتح منافذ للشباب أصحاب شركات القطاع الخاص بمراكز الشباب والهيئات الشبابية بالمحافظات ليكونوا قادرين على عرض وتقديم خدماتهم المختلفة من خلال وزارة الشباب والرياضة .يأتي ذلك ضمن الدور الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة في العديد من المجالات والأنشطة الشبابية ، ومن خلال الدور الهام الذي تقوم به أيضاً في توفير احتياجات الشباب .من جانبها أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن وزارة الشباب والرياضة شريك رئيسي مع جهاز تنمية المشروعات في تقديم المبادرات التي تدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يوجه الجهاز كافة إمكانياته فى دعم المجالات القائمة والبحث عن مجالات جديدة لإقامة المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.تضمن الملتقى شركات خاصة بتجهيزات المكاتب والمحلات التجارية ، وشركات مستحضرات طبية ، شركات منتجات غذائية ، مطاعم ، ومشروبات .