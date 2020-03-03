مدير نادي صن دوانز يزور بعثة الأهلي للتنسيق قبل مواجهة السبت

زار ترون ملوتو، مدير نادي صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم مقر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في مدينة بريتوريا، للتنسيق مع الجهاز الإداري بالنادي، قبل مواجهة الفريقين المقرر إقامتها الساعة الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبيفي إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
والتقى مسئول نادي صن داونز مع سمير عدلي المدير الإداري، ومحمد اسامة اداري الفريق للحديث عن الجوانب الإدارية المتعلقة بموعد ومقر الاجتماع الفني والمران الأخيرللأهلي وكافة الأمور المتعلقة بالنواحي التنظيمية لمواجهة السبت، والاطمئنان على عدم وجود أي عقبات أمام البعثة.
يذكر أن الأهلي حسم جولة الذهاب في القاهرة بهدفين دون رد، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة أمام صن داونز يوم السبت المقبل، والعودة للقاهرة ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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