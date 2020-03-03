سامي قمصان: التركيز سلاح الأهلي لحسم بطاقة التأهل أمام صن داونز

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن الفريق جاهز لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل والعودة إلى القاهرة بتذكرة التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان إن جميع الأمور تسير على ما يرام داخل بعثة الفريق المتواجدة بمدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا، قبل المواجهة المهمة والمرتقبة أمام صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي في جولة الإياب بدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

واشار إلى أن رحلة الفريق إلى جنوب إفريقيا كانت شاقة إلى حد ما، ولكن بمجرد الوصول، انصب تركيز الجهاز الفني واللاعبين، على المواجهة الحاسمة أمام بطل جنوب إفريقيا.

وأوضح قمصان أن تفاؤل جماهير الأهلي أمر معتاد، وليس غريباً عليهم، لأنهم يثقون في فريقهم دائما، خاصة في الأوقات الصعبة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني وجميع اللاعبين يرغبون في إسعاد الجماهير ورسم البسمة على وجوههم من خلال قطع خطوة جديدة نحو لقب دوري أبطال إفريقيا، وحسم التأهل

إلى الدور نصف النهائي في مواجهة صن داونز يوم السبت المقبل.

وشدد المدرب المساعد، على أن الأهلي خاض الشوط الأول أمام صن داونز في القاهرة وقدم اداء قويا، ولكن يبقى الشوط الثاني والحاسم يوم السبت المقبل، وهو شوط إقصائي ومؤهل إلى الدور نصف النهائي، ويحتاج إلى التركيز بشكل أكبر.

وتحدث قمصان، عن فريق صن داونز، مؤكدا، أن الفريق يلعب بأسلوبين مختلفين في البطولة؛ سواء على ملعبه ووسط جماهيره أو اللقاءات الخارجية، وهو فريق منظم جدا، ولديه استقرار فني منذ ما يقرب من 8 سنوات.

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وأضاف: «صن داونز لا يتعرض لضغوط، وهو ما يجعله يقدم مباريات قوية على المستوى الفني والخططي». وأكد المدرب المساعد أن الجهاز الفني للأهلي شاهد أكثر من مباراة لفريق صن داونز، ويعرف كافة التفاصيل الخاصة بالجوانب الفنية والخططية له، ويأمل أن يكون التوفيق حليف الأهلي

في المباراة ليعود إلى القاهرة بتذكرة التأهل.

وقال قمصان: «صن داونز أحرج الكبار في البطولة، لكن الأهلي بطل إفريقيا، ويحترم جميع منافسيه بشكل عام، واجهنا سوء حظ في السنوات الأخيرة في البطولة الإفريقية، ولكن هناك إصرار وعزيمة على تحقيق طموحات ورغبة الجماهير بالفوز باللقب».

وأشاد قمصان، بقرار السفر مبكرا إلى جنوب إفريقيا، ووصفه بأنه موفق جدا، خاصة أن الأهلي عانى الموسم الماضي من نقص الأوكسجين وصعوبة التعود على الأجواء، وهو ما تم تلافيه هذا الموسم من خلال التواجد مبكرا.

وقال سامي قمصان، إن وجود الكابتن محمود الخطيب على رأس بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا، رسالة قوية للجهاز الفني واللاعبين، ويحملهم مسئولية كبيرة لحسم التأهل وإسعاد الجماهير، خاصة أن رئيس النادي قامة وقيمة كبيرة بالنسبة للجماهير واللاعبين والجهاز الفني. ووجه قمصان رسالة لجماهير الأهلي مؤكدا أنها ستظل اللاعب رقم واحد، والداعم القوي للفريق.

واختتم سامي قمصان، تصريحاته مؤكدا أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق كان لديه هدف واضح ومحدد منذ توليه المهمة، وهو أن الفريق هو النجم، ولا يوجد لاعب اساسي أو بديل وقد نجح إلى حد كبير في هذه المهمة من خلال تجهيز جميع اللاعبين في القائمة للتواجد في المباريات الرسمية، على غرار ما يحدث في الفرق الكبرى في أوروبا.