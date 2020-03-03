فايلر يضع برنامجًا للأهلي قبل مواجهة بطل جنوب أفريقيا

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وباقي أفراد الجهاز المعاون مساء أمس، داخل فندق الإقامة، تم خلالها الاتفاق على التفاصيل كافة الخاصة بالفترة التي تسبق مواجهة بطل جنوب

أفريقيا؛ ومناقشة كل ما يتعلق بمواعيد التدريبات والمحاضرات وتوقيت تناول الوجبات.

ووضع فايلر، برنامجًا خاصًا لتنفيذه قبل مواجهة صن داونز، المقرر لها السبت المقبل، على ستاد لوكاس موريبي في إياب دور

الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، على أن يبدأ الفريق في تنفيذه ابتداءً من اليوم بعد الاكتفاء بمران خفيف أمس لفك العضلات والتخلص من حالة الإجهاد.

حرص فايلر على وضع برنامج يتماشى مع توقيت مواجهة صن داونز؛ حتى يعتاد عليه اللاعبون، قبل المواجهة المرتقبة أمام صن داونز المقرر لها الساعة الثالثة عصر السبت.