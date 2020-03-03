سيد عبدالحفيظ: نتيجة مباراة الذهاب أمام صن داونز خارج حسابات الأهلي

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة صن داونز، يوم السبت المقبل، على ستاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، والحاسمة لتذكرة الصعود إلى نصف النهائي في المشوار الأفريقي، مشيرًا إلى أن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين خارج حسابات الأهلي.

قال مدير الكرة إن مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة وانتهت

بفوز الأهلي بهدفين من دون رد، صفحة وانتهت في حسابات الجهاز الفني واللاعبين، ونخوض مباراة يوم السبت المقبل كما لو كانت مباراة جديدة أمام صن داونز، ونرغب خلالها في حسم الصعود والعودة إلى القاهرة بتذكرة التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وأوضح عبدالحفيظ، أن فريق صن داونز من أفضل فرق

القارة السمراء بعد المردود الذي قدمه على الصعيد القاري، الذي انعكس على نتائجه مع الفرق الكبرى، وأصبح منافسًا قويًا، وليس فريقًا سهلًا على الإطلاق.

وأكد مدير الكرة أن مواجهة الأهلي وصن داونز يوم السبت المقبل ستكون صعبة على الفريقين، ونتيجة مباراة الذهاب خارج حسابات الأهلي الذي سيخوض المباراة المقبلة على أنها الأولى ويسعى من خلالها لتحقيق هدفه وبلوغ نصف نهائي البطولة.

وشدد عبدالحفيظ، على أن الأهلي في حالة من التركيز الشديد، وجميع اللاعبين جاهزون لمواجهة بطل جنوب أفريقيا.

