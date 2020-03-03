اليوم .. الاهلي يواصل استعداداته لمواجهة صن داونز

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مرانه في الثالثة عصر اليوم على ملعب كلية التكنولوجيا، (الجامعة) بمدينة بريتوريا؛ استعدادا لمواجهة صن داونز المقرر إقامتها الساعة الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
وحدد الجهاز الفني الساعة الثانية والنصف ظهر اليوملتجمع الفريق داخل فندق الإقامة للتوجه إلى ملعب التدريب.
وكان الأهلي قد أدى مرانا خفيفا أمس في أحد الحدائق المجاورة لفندق الإقامة، لفك العضلات والتخلص من حالة الإجهاد العضلي، فيما يبدأ الجهاز الفني اعتبارا من مران اليوم في تنفيذالنواحي الفنية والخططية التي يرغب في تطبيقها خلال مواجهة صن داونز.
ويسعى الأهلي للعودة إلى القاهرة بتذكرة التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الأهلي على بطل جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل.
يذكر أن بعثة الأهلي وصلت أمس إلى مدينة بريتوريا في رحلة استغرقت ما يقرب من 10 ساعات منذ الإقلاع من مطار القاهرة مساء الأحد الماضي.
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