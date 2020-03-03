رياضة | هل يعجل «كورونا» برحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يعجل «كورونا» برحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال الشبح المميت فيروس كورونا الجديد يهدد كبرى دوريات كرة القدم في العالم بالايقاف تخوفا من حصده للعديد من الأرواح حيث يعتبر الدوري الإيطالي من المسابقات المهددة بالإلغاء.

كورونا يصيب كرة القدم في إيطاليا

وكان جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا قد أعلن تأجيل المسابقات الرياضية بما فيها كرة القدم في منطقتي لومبارديا وفينيتو بسبب تفشي فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد يحصد أرواح شخصين ويصيب 111 في إيطاليا

وحصد الفيروس اللعين أرواح شخصين في لومبارديا وفينيتو فيما أُصيب عدد يتجاوز 111 شخصًا بالوباء المعروف بـ«كورونا» حيث يُتوقع أن يستمر تأثيره بشكل أكبر في إيطاليا مما يهدد متعة الكالتشيو الإيطالي بالزوال ويضع مستقبل نجومه على المحك وأولهم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

مباريات تم تأجيلها بسبب كورورنا

وعلى ضوء تفشي فيروس كورونا الجديد أجلت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم 4 مباريات في الكالتشيو كانت في يوم الأحد 23 فبراير ، وجاءت اللقاءات المؤجلة كالتالي:-

- أتالانتا وساسوولو

-وهيلاس فيرونا وكالياري

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- وإنتر ميلان وسامبدوريا

- بارما وتورينو.

وجاء تأجيل لقاء أتالانتا وساسوولو بسبب ملعب «جيويس» المتواجد في إقليم لومبارديا مستضيف المباراة وهوا في نفس الوقت معقل تفشي فيروس كورونا الجديد.

وعلى الجانب الآخر فإن مدينة ميلانو التابعة لإقليم لومبارديا معقل المرض، كانت سببا في تأجيل مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا والذي كان مقررا إقامته على ملعب «جوزيبي مياتزا».

لقاء هيلاس فيرونا وكالياري كان من المنتظر إقامته على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، في مدينة فيرونا والتي تتواجد في إقليم فينيتو.

الدوري الإيطالي مهدد بفقد جماهيره

وفي سياق متصل ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن المسئولين عن كرة القدم في إيطاليا يدرسون بشكل جدي إقامة لقاءات الدوري الإيطالي بشكل طبيعي في الأيام المقبلة لكن دون جماهير وخلف الأبواب المغلقة وهوا ما يفقد الكالتشيو متعة المشجعين وخاصة محبي الأندية الكبرى مثل يوفنتوس وإنتر ميلان.

رحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس الإيطالي

وربطت تقارير صحفية إيطالية بين تهديد فيروس كورونا الجديد لكرة القدم في إيطاليا والذي ظهر ملامحه في الفترات الأخيرة وبين مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه يوفنتوس الإيطالي خاصة وأن الاعب يرغب في مواصلة مسيرته داخل المستطيل الأخضر من أجل تحطيم المزيد من الأرقام القياسية وحصد الكثير من الألقاب ، ليبقى التساؤل معلقاً هل يؤجل الوباء القاتل برحيل الدون عن الكالتشيو ؟