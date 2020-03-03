رياضة | مباراة يوفنتوس وليون في طريقها للتأجيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة يوفنتوس وليون في طريقها للتأجيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ألكسندر سفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن مصير مباراة يوفنتوس وليون، في إياب منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويقام لقاء الإياب في 17 من شهر مارس على ملعب أليانز ستاديوم إلا أن تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، عرض العديد من المباريات للإلغاء والتأجيل.

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وقالسفيرين في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "نحن نتابع تطور هذا الوباء بعناية شديدة، لكن في الوقت الحالي لا يوجد أي إلغاء لأي حدث لكننا سنتبع القرارات التي ستتخذ من قبل الدول بشكل فردي".

وأشارت تقارير صحفية في الساعات القليلة الماضية، إلى أن مواجهة يوفنتوس وليون قد تُلعب خلف الأبواب المغلقة، بينما اقترح جان ميشيل أولاس، رئيس ليون، اللعب على أرض محايدة.

ونجح ليون في الفوز بمباراة الذهاب التي أقيمت على أرضه، بنتيجة (1-0).