رياضة | الكشف عن سقطة جديدة لكيكي سيتين في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن سقطة جديدة لكيكي سيتين في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غامر كيكي سيتين مدرب برشلونة في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد التي انتهت بهزيمته بهدفين نظيفين على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن كيكي سيتين غامر بجوردي ألبا ظهير أيسر الفريق بالدفع به أمام ريال مدريد وهو غير جاهز بالشكل الكافي.

وأشارت إلى أن ألبا عاد من الإصابة وشارك في مرانين جماعيين فقط قبل المباراة وفوجيء بمشاركته في الـ90 دقيقة كاملة رغم أنه بدا عليه عدم الجاهزية.

ولم يظهر ألبا في لقاء الكلاسيكو بمستواه المعهود مع البارسا، وبدا متأثرا بابتعاده عن المباريات في الفترة السابقة.