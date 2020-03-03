رياضة | شرط مثير يقرب أتليتيك بلباو من جونزالو هيجوايين

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يبحث فريق أتليتيك بلباو الإسباني، إمكانية ضم المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوايين، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، نقلاً عن صحيفة ماركا الإسبانية، تسعى إدارة النادي الباسكي لضم هيجواين خلال الصيف المقبل، في ظل انتهاء عقده مع السيدة العجوز بنهاية الموسم الجاري، وإمكانية ضمه في الصيف بصفقة انتقال حر.

ويشترط نادي أتليتيك بلباو ضم اللاعبين الذين تعود جذورهم فقط الإقليم الباسك، وعدم ضم أي لاعب مولود خارج هذا الإقليم.

وأضافت ديلي ميل، أن جد هيجوايين وُلد في إقليم الباسك، وبالتالي يحق له اللعب للفريق، رغم أنه أرجنتيني الجنسية.

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ويتمتع هيجوايين بالجنسية الفرنسية أيضاً بجوار الجنسية الأرجنتينية، حيث أنه وُلد في مدينة بريست الفرنسية، فيما وُلد والده في مدينة سان لورينزو الأرجنتينية، بينما وُلد جده في إقليم الباسك.

وارتبط صاحب الـ32 عاماً بالانتقال للدوري الصيني أو دوري المحترفين الأمريكي، في ظل الإنباء التي تشير لعدم رغبته في البقاء مع يوفنتوس.

وخاض هيجوايين 22 مباراة في الدوري الإيطالي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى، بالإضافة لهدفين وتمريرتين حاسمتين في مشاركاته في النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا.

وخلال 264 مباراة بقميص ناديه الأسبق ريال مدريد، سجل هيجوايين 122 هدفاً، ومرر 56 تمريرة حاسمة.

يذكر أن اللاعب مثل أندية ريال مدريد الإسباني، والثلاثي الإيطالي نابولي ويوفنتوس وميلان، بالإضافة لتشيلسي الإنجليزي، خلال مسيرته في أوروبا.