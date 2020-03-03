رياضة | تفاصيل جلسة مدرب حراس الأهلي مع علي لطفي

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يقود يانكون ميشيل مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريبات ثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير؛ لتجهيزهم لمباراة صن داونز المقرر لها عصر السبت المقبل، وذلك بعد اكتفاء الثلاثي بالمشاركة في المران الاستشفائي أمس مع جميع اللاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.



وحرص يانكون على عقد جلسة منفردة مع علي لطفي حارس الفريق، بعد وصول البعثة إلى مدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا.



وتحدث يانكون مع علي لطفي في حضور المترجم الدكتور عمرو محب لنقل بعض التعليمات وتحفيز الحارس، وذلك في إطار سياسته لتجهيز جميع الحراس لمواجهة بطل جنوب إفريقيا.