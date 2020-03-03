رياضة | عبد الحفيظ: صن داونز من أفضل أندية إفريقيا.. ولكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: صن داونز من أفضل أندية إفريقيا.. ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي على جاهزية الفريق لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، والحاسمة لتذكرة الصعود إلى نصف النهائي في المشوار الإفريقي، مشيرا إلى أن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين خارج حسابات الأهلي.



وقال مدير الكرة إن مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، صفحة وانتهت في حسابات الجهاز الفني واللاعبين، ونخوض مباراة يوم السبت المقبل كما لو كانت مباراة جديدة أمام صن داونز، ونرغب خلالها في حسم الصعود والعودة إلى القاهرة بتذكرة التأهل إلى نصف نهائي البطولة.



وأوضح عبدالحفيظ، أن فريق صن داونز من أفضل فرق القارة السمراء بعد المردود الذي قدمه على الصعيد القاري، والذي انعكس على نتائجه مع الفرق الكبرى، وأصبح منافسا قويا، وليس فريقا سهلا على الإطلاق.