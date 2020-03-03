رياضة | برنامج الأهلي قبل مواجهة صن داونز

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي برنامجا خاصا للاعبين يتناسب مع توقيت إقامة مباراة صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل، ويتضمن إقامة مران الفريق أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في الثالثة عصرا، على ملعب الجامعة للتكنولوجيا في مدينة بريتوريا؛ استعدادا للمواجهة المرتقبة.

واستقر الجهاز الفني على إقامة مران الفريق في نفس توقيت المباراة؛ للتأقلم على الأجواء قبل جولة الإياب أمام صن داونز الحاسمة لتذكرة التأهل إلى دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد لوكاس موريبي يوم السبت.

ويؤدي الأهلي مرانه الأخير على ملعب المباراة في بريتوريا في الثالثة عصر الجمعة المقبل، وهو نفس توقيت مباراة الفريق أمام صن داونز، وفقا للائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» التي تنص على خوض الفريق الضيف حصة تدريبية على الملعب الرئيسي الذي تقام عليه المباراة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة يوم السبت الماضي في حضور جماهيري يقدر بـ30 ألف مشجع.