رياضة | مانشستر يونايتد يهدد دي خيا بورقة "هيندرسون"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يهدد دي خيا بورقة "هيندرسون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، أن نادي مانشستر يونايتد ضاق ذرعاً بالأخطاء المتكررة للحارس الدولي الإسباني دافيد دي خيا، والتي كان آخرها أمام فريق إيفرتون، يوم الأحد الماضي في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية اليوم، أن اليونايتد يفكر في استرجاع حارسه الإنجليزي المعار لفريق شيفيلد يونايتد "دين هيندرسون" في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت التقارير، أن اليونايتد يسعى لجلب هيندرسون، من أجل وضع مزيد من الضغوط على دي خيا، لشعوره بعدم وجود أي تهديد لموقعه في حراسة المرمى.

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من جهتها، أعربت ديلي ميل، أن إدارة اليونايتد تفكر في تمديد إعارة هيندرسون مع شيفيلد يونايتد، في ظل تمسك مدربه كريس ويلدر به.

وأضافت ديلي ميل، أن مانشستر يونايتد قد يتراجع عن هذا القرار، لكي يصبح البديل المستقبلي لدي خيا.

ولعب هيندرسون دوىاً بارزاً في صعود فريق شيفيلد يونايتد من الدرجة الأولى الموسم الماضي، قبل أن يتألق مع الفريق هذا الموسم، ويحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تتم إراحة دي خيا في لقاء الخميس المقبل ضد ديربي كاونتي، في دور الـ16 من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، على أن يلعب الأرجنتيني سيرجيو روميرو بدلاً منه.