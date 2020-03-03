رياضة | تطورات جديدة حول لحاق محمد صلاح للمنتخب الأولمبي بطوكيو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة حول لحاق محمد صلاح للمنتخب الأولمبي بطوكيو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، شوقي غريب، عن مشاركة نجم وهداف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح،، مع فريق الفراعنة المتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وخلال تصريحات تلفزيونية، عبر قناة " أون تايم سبورت" قال غريب : " لقد فوضنا رئيس اللجنة الخماسية عمرو الجنايني بشأن التشاور مع محمد صلاح، من أجل الانضمام للمنتخب الأولمبي في طوكيو".

وتابع: "محمد صلاح نجم كبير وإضافة لنا، لسنا أصحاب القرار بل ليفربول وكلوب وصلاح".

وأكمل: "عندما يطلب كلوب ملفا كاملا عن المنتخب الأولمبي وبرنامجه، ونجهزه بالفعل ليدرسه كلوب دراسة كاملة".

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وأضاف: "لدي قناعة وأمل كبير أن يتواجد صلاح معنا، وكل اللاعبين لديهم رغبة في تواجده".

وأشار غريب، إلى أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد عندما سئل عن تواجد قائد الملكي "سيرجو راموس" في الأولمبياد رفقة منتخب اسبانيا، رحب الأول بمشاركة اللاعبي في هذا المحفل الكبير.

وأردف: "الأول من يوليو سيتم قيد صلاح في قائمة الأولمبي، وفي ٢٠ مايو سنقيد ٥٠ لاعبا بينهم ١٢ لاعبا من الكبار".

وانهى: "نتطلع للمنافسة على ميدالية، لذا لابد من استغلال كل امكانياتنا".