صحيفة إسبانية تبرز ضعف برشلونة خارج الديار

الثلاثاء 3 مارس 2020

إستعرضت صحيفة"موندو ديبورتيفو" خيبات البارسا هذا الموسم خارج الكامب نو.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن النادي الكتالوني خسر تحت قيادة مدربه السابق إرنسو فالفيردي ثلاث مباريات في الدوري أمام أتلتيك بلباو، غرناطة، وليفاتني، وكما تحاشي هزيمة مؤكدة في ملعب سيغنال إيدونا بارك معقل بوروسيا دورتموند الألماني وعاد بتعادل بشق النفس إلي إسبانيا.

ولم يتغير الأمر كثيرا مع تولي كيكي سيتين العارضة الفنية لبرشلونة، بل كان المعدل أسوء مع العلم أن الفريق خسر ثلاث مباريات من أصل خمسة خاضهم خارج الديار منذ توليه المهمة الفنية،وهزم الفريق أمام فالنسيا، أتلتيك بلباو، ولم يتمكن برشلونة خلالهم تسجيل هدف واحد.

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وأضافت الصحيفة أن البارسا خلق 10 فرص محققة في ثلاث مباريات التي خسرها تحت قيادة سيتين، وأضاع ليونيل ميسي نصفهم من بينهم إثنين أمام الخفافيش.

وأشارت الصحيفة إلي أن برشلونة يصنع فرص في كل مباراة أكثر وضوحا من المنافس، وعلي الرغم من ذلك أن الفريق يعاني مشاكل تكتيكية و لا يجد التوازن المناسب في الملعب، وذلك ما أكده عدد كبير من المحللين.