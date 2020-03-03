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عاجل.. آل الشيخ ينشر استقالته من رئاسة الأهلي المصري صور
الثلاثاء 3 مارس 2020
أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري، متمنيا التوفيق للقلعة الحمراء.
وكتب تركي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير، مشجعا ومحبا، حفظ الله مصر وشعبها الطيب، ووفق الله الأهلي وكل أنديتنا العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
ونشر بعدها "تركي" نص الاستقالة التي تقدم بها إلى مجلس الأهلي والتي جاءت كالتالي:
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أعلن قبل عدة أشهر رفض استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي الأحمر، واستمراره في المنصب.
وتقدم تركي باستقالته من الرئاسة الشرفية في الـ 18 من مايو عام 2018 إلا أن إدارة النادي الأهلي لم ترد بالاستقالة، قبل أن يعلن مجلس إدارة الأحمر استمراره على الرئاسة الشرفية في بداية العام الجاري.
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