ايان رايت: لهذا السبب تراجع مستوى دي خيا في الفترة الاخيرة !

الإثنين 2 مارس 2020

المح أسطورة فريق ​أرسنال​ الإنكليزي ​إيان رايت​ أن تغيير مدرب حراس مرمى ​مانشستر يونايتد​، قد يكون السبب في سوء أداء الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى الشياطين الحمر هذا الموسم.



ونشرت صحيفة ديلي ستار البريطانية تصريحات دي خيا التي اتت كالاتي: "مع حراس المرمى، أنت تحتاج إلى مدرب الحراس، هذا الرجل مثل صديقك المقرب، فهو كل شيء، لذا إذا فقدت شخصًا مهمًا، وهذا جزء لا يتجزأ مما تفعله، فسيكون لذلك بعض التأثير عليك، لذا سأعطي دي خيا هذا تمامًا، ولكن ليس هناك عذرًا للهدف الأول امام ايفرتون".