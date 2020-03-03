شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تركي آل الشيخ يتقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي والان مع التفاصيل

الإثنين 2 مارس 2020 أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية استقالته من الرئاسة الشرفية بالنادي الأهلي بشكل رسمي اليوم الاثنين.

وكتب تركي آل الشيخ عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الاهلي الكبير". Advertisements وتابع: "أعود لصفوف الجماهير ... مشجعاً ومحباً ... حفظ الله مصر وشعبها الطيب ... ووفق الله الاهلي وكل انديتنا العربية ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

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